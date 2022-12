Virenbedingter Ansturm auf Kinderstationen im Land

„Die Situation in unserer Kinderabteilung ist angespannt“, berichtet der Feldkircher Primar Burkhard Simma. Auch in den anderen Landeskrankenhäusern und im Dornbirner Spital sind die Kinderstationen derzeit voll. „Wir müssen mehrmals am Tag evaluieren, wo welche Kinder betreut werden“, verdeutlicht der Kinderarzt, der froh ist über den Kompetenzverbund mit den anderen Landeskrankenhäusern.