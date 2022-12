Das sind die ersten sechs „Dancing Stars 2023“!

Tanz und Kulinarik

Ebenso unerwartet kam für viele Kiebitze der Antritt von Eveline Eselböck. Gemeinsam mit ihrem Mann machte sie den Taubenkobel zu einer echten gastronomischen Marke, einem Ausrufezeichen wenn es um guten Geschmack geht. Denn wird sie bestimmt auch im Ballroom unter Beweis stellen wollen. „Ich bin sechsfache Großmutter und es ist schön, wenn Frauen in meiner Position, in der Gastronomie, und natürlich auch in diesem Alter gefragt werden, ob sie so etwas machen wollen. Tanzen ist toll, ich freue mich natürlich darauf und bin geehrt. Gastronomie ist ein sehr anstrengender Beruf und wenn man dann nachher ein Glas Wein trinkt, war es immer wichtig, dass irgendwo eine kleine Tanzfläche da war, damit man sich alles abtanzen kann. Es ist für mich sehr wichtig, den Körper zu bewegen, in Rhythmus zu gehen, sogar in einer anderen Welt zu versinken“, so Eselböck. Und sie verrät auch: „1984/85 habe ich einen Rock-’n’-Roll-Tanz-Wettbewerb gewonnen . . .“ Ob das bereits von den anderen Mitstreitern im Ballroom als Vorteil gewertet werden wird . . .