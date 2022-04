Caroline Athanasiadis wird Moderatorin im ORF

Zehn Antworten

Zwei Zweierteams treten im Wissenscheck bei Moderatorin Caroline Athanasiadis gegeneinander an, sie müssen pro Frage abwechselnd bis zu zehn Optionen richtig lösen - das heißt, zehn Antworten auf die Frage finden, sie mit Ja/Nein beantworten oder sie in die richtige Reihenfolge bringen. Die Fragen beziehen sich dabei auf die unterschiedlichsten Wissensgebiete und Themen. Nur das beste Team bekommt am Ende der Sendung das erspielte Geld und stellt sich in der nächsten Folge neuen Herausforderinnen und Herausforderern.