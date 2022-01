Caroline Athanasiadis über Wein, Kilos & Frust

Woher holt man sich bei all den vielen Lockdowns noch Inspiration als Kabarettistin?

Ja, das wird langsam wirklich schwierig, aber ich versuche in meinem Onlineprogramm, nicht mehr so kritisch zu sein wie in den ersten Lockdowns. Weil ich merke, die Leute halten das nicht mehr aus, und ich auch nicht! Jetzt will ich einfach wirklich nur noch unterhalten und mache daher mehr Blödeleien, singe Weihnachtslieder. Ich gestalte es ein wenig leichter, weil die Nerven bei allen blank liegen. Die Maßnahmen sind nötig, aber die Geduld ist bei sehr vielen enden wollend. Vor allem bei denen, die komplett durchgeimpft sind und sich jeden Tag testen.