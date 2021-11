Moderatorin Kristina Inhof landet am dritten Platz

In der letzten Show des Tanzevents sind ausnahmsweise vier Prominente mit ihren jeweiligen Profitanzpartnern angetreten: Kabarettistin Caroline Athanasiadis, Moderatorin Kristina Inhof, Ex-Radprofi Bernhard Kohl und Poolbillard-Weltmeisterin Jasmin Ouschan. In der vorvorletzten Show war geplant niemand ausgeschieden, in der letzten Show ließ der ORF alle Paare weiter, weil an dem Tag der jüngste Lockdown in Österreich ausgerufen worden war und man „keine weiteren schlechten Nachrichten überbringen“ wollte.