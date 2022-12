Ehemann in den USA erschoss Scheidungsanwalt

Aber mit einem zusätzlichen Entscheid des Gerichts war Tayeh überhaupt nicht einverstanden. So sollte der verlassene Ehemann auch noch die Anwaltskosten für seine Ex-Frau übernehmen. Die Rechnung über insgesamt 28.483 Dollar (umgerechnet 26.961,05 Euro) ignorierte der Mann jedoch – so lange, bis ihn der Anwalt beim Richter anschwärzte und damit eine weitere Gerichtsvorladung am 14. Dezember erwirkte.