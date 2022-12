Gutes böses Öl

Die EU-Kommission zeigt sich zufrieden mit sich selbst. Seit Montag gilt ein sogenannter Ölpreisdeckel für russisches Erdöl. Der Friede in der Ukraine ist damit freilich keinen Millimeter näher gerückt. Theoretisch bedeutet der Ölpreisdeckel, dass kein EU-Land für russisches Rohöl mehr als 60 Dollar pro Barrel bezahlen darf. Wer sich an Erdölgeschäften beteiligt, die Russland mehr einbringen, wird bestraft. So hat es die EU beschlossen, und die G7-Staaten USA, Japan, Kanada wie auch Großbritannien und Australien machen mit. Russlands Ölexport soll dadurch empfindlich gestört werden.