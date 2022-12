Erdogan drängt auf Rückzug der YPG in Syrien

Die türkische Regierung unter Erdogan geht derzeit mit Luftangriffen gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien vor, die sie als „Terroristen“ bezeichnet. Erdogan hatte auch mehrmals mit einer Bodenoffensive gedroht. Auslöser war der Anschlag in der Fußgängerzone von Istanbul am 13. November. Der türkische Präsident macht dafür die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die syrisch-kurdische Gruppe YPG verantwortlich. Beide weisen die Vorwürfe jedoch zurück.