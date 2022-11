Vizepräsident: Attentäterin zündete Bombe

Hinweise auf österreichische Opfer liegen dem Außenministerium in Wien derzeit noch nicht vor. „Erschüttert“ zeigte sich auch der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier. „In diesem Moment des Schocks stehen wir Deutsche an der Seite der Bürgerinnen und Bürger Istanbuls und des türkischen Volkes.“ Die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre, verurteilte die „Gewalttat“. „Wir stehen im Kampf gegen Terrorismus Seite an Seite mit unserem NATO-Verbündeten Türkei“, erklärte sie weiter.