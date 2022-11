Türkei griff kurdische Ziele in Syrien und Irak an

Anschlag als Anlass für neue Offensive in Nordsyrien

Ankara sieht in der YPG einen Ableger der PKK und bekämpft beide als Terrororganisation. Einige Experten hatten bereits gemutmaßt, dass die türkische Regierung den Bombenanschlag als Anlass für eine neuerliche Offensive in Nordsyrien nehmen könnte. Die YPG - als Teil der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) - ist unter anderem in den nun laut Berichten angegriffenen Gebieten präsent. Das Verteidigungsministerium beruft sich in seiner Mitteilung auf das Recht auf Selbstverteidigung laut Charta der Vereinten Nationen.