Prinz William: Versöhnung mit Harry ausgeschlossen

William kann Harry nicht mehr vertrauen

Und längst ist nicht alles gesagt: Noch stehen nämlich drei Folgen aus, die am kommenden Donnerstag veröffentlicht werden. „Es wird giftig werden“, unkten britische Medien bereits in Hinblick auf das, was darin enthüllt werden wird. Und dann gibt es auch Prinz Harrys Memoiren, die unter dem Titel „Spare“ (Deutsch: „Reserve“) im Jänner auf dem Markt kommen. Auch darin wird Prinz Harry wohl kein gutes Haar an seiner Familie lassen, so die Befürchtung der Royals.