So reagiert King Charles auf „Harry & Meghan“-Doku

„Das ist, wenn eine Familie und ein Familienunternehmen in direktem Konflikt stehen“, sagt Meghan bezugnehmend auf die Königsfamilie. Harry fügt hinzu: „Alles, was uns passiert ist, hätte uns schon immer passieren können.“ Doch „plötzlich machte es in meinem Kopf klick: ,Es wird nie aufhören‘“, so Meghan. „Es gab zu diesem Zeitpunkt keine andere Option. Wir müssen hier raus“, sagt Harry. Teil zwei wird also nicht nur die turbulenten Monate nach der royalen Hochzeit 2018 unter die Lupe nehmen, sondern auch die Konflikte innerhalb der Royal Family.