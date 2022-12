Was Habsburg über Meghan und Harry denkt

„Aufregung kommt mir überzogen vor“

„Diese Story zieht an mir unbeachtet vorbei. Aus zwei Gründen: erstens, weil mich Klatsch nicht interessiert. Und zweitens, weil Harry weder in der Thronfolge noch politisch eine Rolle spielt“, so der Medienmanager, vornehm (weil Adel verpflichtet), „auch aus diesem Grund kommt mir die Aufregung überzogen vor.“