Erstaunliche Enthüllungen in „Harry & Meghan“-Doku

Die Netflix-Doku „Harry & Meghan“ ist da. In dieser haben die beiden verraten, wie sie sich 2016 tatsächlich kennen und lieben gelernt haben, was das EU-Referendum in Großbritannien ihnen angetan hat und was Meghan wirklich von Kate hält. Hier sind die erstaunlichsten Enthüllungen aus den ersten Folgen der Netflix-Doku.