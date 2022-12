Kultur baut auf die Liebe der Wiener zur Kunst

Wiener halten Kultur weiterhin die Treue

Glauben will das in der Branche niemand. In Zahlen widerlegen kann das zum Beispiel Wolfgang Bergmann, wirtschaftlicher Geschäftsführer des Belvedere: „Wir sind bei den Besucherzahlen annähernd auf dem Stand von 2019. Was auffällt: Das Ausbleiben der asiatischen Gäste wird vor allem durch Wiener Besucher kompensiert.“ Auch Wiens Kulturstadträtin Veronika bestätigt: „Was das Publikumsinteresse betrifft, beobachten wir derzeit eine Trendumkehr: Viele Häuser haben wieder wachsende Besucherzahlen. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir vor der Pandemie waren - das wird noch länger brauchen.“