Teuerung schürt Ängste in der Kulturszene

Noch vor der Pandemie wurde eine erste Studie anhand von Tiefeninterviews erstellt, daraus entwickelte sich ein erster Leitfaden für das Kulturleitbild. Trotz Pandemie wurden darin festgelegte Leitlinien zur Umsetzung gebracht, wie etwa die communale in Eferding als „vernetztes Labor der Zukunft“. Ein Umsetzungsbericht wird am Montag in die Landesregierung eingebracht.