Paketzustellerin raste mit 115 km/h durch Ort

Wegen „enormen beruflichen Zeitdrucks“ ist eine 24-jährige Paketzustellerin in der Südsteiermark nun wohl ihren Führerschein los: Die Frau wurde am Montag im Gemeindegebiet von Lebring-St. Margarethen im Bezirk Leibnitz in einer mit 50 km/h beschränkten Zone mit über 115 Kilometern pro Stunde von der Polizei erwischt.