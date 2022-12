Auto-Entzug bei Rasern: „Zeit für Änderung“

Endlich wird das Gesetz bei uns Gesprächsreif

Was bei uns also noch zur Debatte steht, ist in anderen Ländern aber schon Gesetz, wie auch User Astronom betont. Er meint, dies könne man auch anwenden, wenn Autofahrer alkoholisiert fahren. In Italien oder in der Schweiz ist es bereits möglich, dass Autos von Rasern den Besitzern entzogen werden.