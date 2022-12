Rasern das Auto wegnehmen- eine Abschreckung?

Umweltministerin Leonore Gewessler will gegen Raser stärker vorgehen und ihnen bei Geschwindigkeitsübertretungen künftig auch das Fahrzeug vorläufig entziehen. Bei Übertretungen von über 60 km/h im Ortsgebiet bzw. 70 km/h außerhalb könnte also bald nicht nur der Führerschein vorläufig weggenommen werden, sondern auch das Fahrzeug für zwei Wochen. Danach entscheidet die Behörde, was mit dem Fahrzeug passiert. Finden Sie die Maßnahme gut? Oder denken Sie, die Ankündigung ist eher eine Abschreckung? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!