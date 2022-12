Lustige und peinliche Sex-Storys der Stars

„Echt peinlich“

Drew Barrymore und ihr Ex Fabrizio Moretti, was freilich schon viele Jahre her ist, konnten einmal während eines Opernbesuches in New York nicht die Finger voneinander lassen und wurden am Klo erwischt. „Wir haben uns ,La Boheme‘ angesehen und es war furchtbar fad. Also haben wir beschlossen, aufs Klo zu gehen, und wir wurden ertappt - und es war echt peinlich“, enthüllte die Schauspielerin einst.