Pinkelnig setzt Podestserie im Weltcup fort

Nach den Rängen drei und eins in Wisla nun die Plätze zwei und drei in Lillehammer: Eva Pinkelnig hat ihre Podestserie in der laufenden Skisprung-Weltcup-Saison am Sonntag fortgesetzt. Die 34-jährige Vorarlbergerin war im Bewerb auf der Großschanze zur Halbzeit noch hauchdünn vorangelegen, musste sich am Ende nach Sprüngen auf 135,5 und 130,5 Metern mit 250,9 Punkten aber den beiden Norwegerinnen Silje Opseth (259,6) und Anna Odine Ström (252,1) geschlagen geben.