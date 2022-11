Die Erfolgsgeheimnisse von Superadlerin Pinkelnig

Die Bilanz von Eva Pinkelnig beeindruckt. In der neuen Saison ging die Dornbirnerin, die für den WSV Tschagguns springt, bislang bei sechs Springen an den Start - und landete fünfmal als Siegerin. Im September gewann die 34-Jährige beim Sommer-GP in Rasnov (Rum) sowohl den Einzel- wie auch den Mixed-Teambewerb. Einen Monat später setzte sich Pinkelnig dann bei den Staatsmeisterschaften sowohl auf der Normal- wie auch der Großschanze durch.