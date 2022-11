Eva Pinkelnig: „Weit springen, laut jubeln!“

Wir blicken auf den alpinen Weltcup-Auftakt der Damen in Levi, schauen zum Training der Speed-Herren in Übersee und haben exklusiv die aktuell Weltcup-Führende im Skispringen der Damen Eva Pinkelnig zu Gast. Moderatorin Michaela Mayer und „Krone“-Ski-Experte Philipp Scheichl geben zudem eine Vorschau auf den FIS Freeski World Cup in Stubai am kommenden Wochenende - das und noch mehr gibt‘s in der aktuellen Folge von „Steilhang“, dem Ski-Austria-Magazin auf krone.tv.