Fiakergespann ging mitten am Stephansplatz durch

Zu dem Zwischenfall kam es um bzw. ab 11.30 Uhr in der Innenstadt, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag. Einem Fiaker-Fahrer riss ein Teil des Pferdegeschirrs, worauf sein Gefährt plötzlich nicht mehr steuerbar war, als er von der Zedlitzgasse kommend in Richtung Stephansplatz fuhr. „Er war nur mehr Passagier“, schilderte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA.