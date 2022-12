Die letzten Geheimnisse von Queen Elizabeth II.

Humor durfte nicht fehlen

In der Öffentlichkeit gab sich die Queen meist professionell. Doch hinter den Kulissen schien sie einen ausgeprägten Sinn für Humor zu haben. Als etwa ein bewaffneter Mann nach Windsor kam und ihr Leben bedrohte, sagte sie nur trocken: „Das hätte Weihnachten einen Dämpfer verpasst, nicht wahr?“ Brandreth beschreibt in seiner Biografie eine weitere lustige Geschichte: Donald Trump hielt sich bei einem Besuch in Windsor nicht an die Etikette und verdeckte die Queen beim Gehen. Als diese den Bericht im Fernsehen sah, musste sie laut lachen.