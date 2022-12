Queen-Hofdame tritt nach Rassismus-Eklat zurück

„Rassismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft“

Der Palast reagierte umgehend auf die Vorwürfe. Husseys Äußerungen seien „inakzeptabel und zutiefst bedauerlich“, hieß es in einem Statement. „Rassismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft.“ Die 83-jährige Hussey entschuldigte sich nach Angaben des Palasts und legte ihr Amt nieder. Auch Prinz William verurteilte den Vorfall.