Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Happel geleert“

Stöger denkt 30 Jahre zurück ++ Gartler bleibt 1er

Bundesliga
01.11.2025 09:32
Peter Stöger war 1995 Teil des Wunders gegen Sporting (linkes Bild), Paul Gartler (re.) steht am ...
Peter Stöger war 1995 Teil des Wunders gegen Sporting (linkes Bild), Paul Gartler (re.) steht am Sonntag im Hütteldorfer Tor.(Bild: GEPA)

Wenn am Sonntag Rapid Sturm Graz empfängt, jährt sich das legendäre 4:0 der Hütteldorfer gegen Sporting Lissabon zum 30. Mal – damit blühen auch Peter Stögers Gedanken daran wieder auf. Paul Gartler bleibt indes die Nummer eins im Tor.

0 Kommentare

Auf den Tag genau 30 Jahre nach der Sensation gegen Sporting hat Rapid am Sonntag im Hit der Liga Sturm Graz zu Gast – einer mischte 1995 auf dem Rasen mit, gegen die Steirer wird er dies vom Spielfeldrand: Peter Stöger! „Wir hatten damals in etwa genau so viele Zuschauer“, verweist Rapids Trainer auf eine Parallele und auch ein Kuriosum beim 4:0 gegen Sporting: „Da hatte sich das Happel-Stadion zehn Minuten vor Schluss geleert, da nur noch wenige an uns glaubten.“ Dafür war es mit Beginn der Verlängerung voller als davor: „Der Eindruck von uns Spielern war, dass erst 8000 gegangen und dann 12.000 wieder gekommen waren“, lacht Stöger.

Peter Stöger (2. v. re., neben Zoran Barisic) klatscht am 2. November 1995 mit Erfolgstrainer ...
Peter Stöger (2. v. re., neben Zoran Barisic) klatscht am 2. November 1995 mit Erfolgstrainer Ernst Dokupil nach dem Sensationssieg gegen Sporting Lissabon ab.(Bild: GEPA)
Stöger und Goalie Michael Konsel können ihr Euroacup-Glück im November 1995 gar nicht fassen.
Stöger und Goalie Michael Konsel können ihr Euroacup-Glück im November 1995 gar nicht fassen.(Bild: GEPA)
Lesen Sie auch:
30 Jahre Kult-Sieg
Rapid-Legende Stumpf: „Es war DAS Spiel für mich“
25.10.2025

Ticket-Hype
Der Run auf die Hütteldorfer bleibt groß: Für das Duell mit Sturm sind 22.000, für das Europacup-Match am Donnerstag gegen Craoiva mehr als 21.000 Karten verkauft. Auf der Torhüter-Position plant der Coach keine Veränderung, setzt weiter auf Gartler: „Es besteht null Grund, dass ich Paul rausnehme.“

Lesen Sie auch:
Steigerung blieb aus
Rapid-Trainer Stöger: „Es war genug der Geschenke“
31.10.2025
Jetzt mitmachen!
Gewinnen Sie VIP-Tickets für Rapids Europacup-Hit
31.10.2025

In der Offensive fehlen weiter Mbuyi und Dahl, Gulliksen ist laut Stöger auch von der Intensität in der Liga überrascht: „Er muss sein Spiel anpassen, sich da und dort schneller vom Ball trennen. Dass er kicken kann, wissen wir.“

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
143.146 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
101.052 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
97.177 mal gelesen
Mehr Bundesliga
„Happel geleert“
Stöger denkt 30 Jahre zurück ++ Gartler bleibt 1er
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen FK Austria Wien
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: GAK muss gegen den SCR Altach ran
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: Linzer Derby Blau-Weiß gegen LASK
Krone Plus Logo
Legenden über Austria
„Heimschwäche ablegen, dann ist man voll dabei“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf