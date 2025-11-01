Stöger denkt 30 Jahre zurück ++ Gartler bleibt 1er

Auf den Tag genau 30 Jahre nach der Sensation gegen Sporting hat Rapid am Sonntag im Hit der Liga Sturm Graz zu Gast – einer mischte 1995 auf dem Rasen mit, gegen die Steirer wird er dies vom Spielfeldrand: Peter Stöger! „Wir hatten damals in etwa genau so viele Zuschauer“, verweist Rapids Trainer auf eine Parallele und auch ein Kuriosum beim 4:0 gegen Sporting: „Da hatte sich das Happel-Stadion zehn Minuten vor Schluss geleert, da nur noch wenige an uns glaubten.“ Dafür war es mit Beginn der Verlängerung voller als davor: „Der Eindruck von uns Spielern war, dass erst 8000 gegangen und dann 12.000 wieder gekommen waren“, lacht Stöger.