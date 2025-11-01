Sturms „Tragödie von 1984“ schreit nach Revanche

Von 1974 bis 1986 hat die Weizer Kampfmaschine Andy Pichler bei Sturm gespielt, mit 514 Einsätzen ist der elffache Nationalspieler und WM-Teilnehmer hinter Mario Haas und Günther Neukirchner Nummer drei der Allzeit-Einsatzrekordler der Schwarzen. Das Europacup-Viertelfinale gegen Nottingham im alten Bundesstadion Liebenau gehört für den äußerst fitten 70-jährigen Übersbacher zu den Highlights seiner Karriere. „Leider ist in diesem Spiel alles schiefgegangen, was schiefgehen kann! Wir hatten vor 20.000 Zusehern wirklich einen guten Tag, waren zumindest ebenbürtig, haben durch Bozo Bakotas Elfer 1:0 geführt und das 0:1 vom Auswärtsspiel egalisiert. Wir standen in der Verlängerung sechs Minuten vorm Elferschießen. Dann gab’s diesen depperten Elfer für Nottingham. Ein Kniefall des sowjetischen Schiedsrichters vor den großen Engländern.“ Romualdas Yuschka brauchte danach Polizeischutz, saß zwei Stunden lang in seiner Kabine fest. „Walter Hörmann war zu nahe an Steve Hodge dran, der aus dem Strafraum rauslaufen wollte, der ist gefallen, aber für mich war das damals kein Elfer. Ich wollte dem Schiri selbst an die Gurgel, was nie meine Art war. Zum Glück bin ich zurückgehalten worden. Eine Welt ist zusammengebrochen!“