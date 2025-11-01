Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Große Worte ...“

Augsburg-Fans gehen auf Trainer Sandro Wagner los

Deutsche Bundesliga
01.11.2025 08:14
Die Augsburg-Fans gehen mit Sandro Wagner und dem Klub hart ins Gericht.
Die Augsburg-Fans gehen mit Sandro Wagner und dem Klub hart ins Gericht.(Bild: AFP/APA/Alexandra BEIER, Twitter.com/ Buuursche)

Jetzt schießen sich die Fans auf den eigenen Trainer ein. Zumindest sind die Transparente, die die Augsburg-Anhänger am Freitag während des Spiels gegen Dortmund affichiert haben, kaum fehlinterpertierbar. Mutmaßlicher Adressat: Coach Sandro Wagner.

0 Kommentare

„Große Worte, keine Taten – wie lange wollt ihr noch warten?“ Oder: „Personenkult und Marketingwahn – das sind nicht unsere Werte!“ Oder: „Imagewechsel vollbracht: Von der grauen Maus zur Schießbude der Liga.“ Ja, die Augsburg-Fans gingen hart ins Gericht. Mit dem eigenen Verein. Und mutmaßlich mit dem eigenen Trainer. Auch wenn der, Sandro Wagner, später im Sky-Interview zurecht meinte, seinen Namen in den Spruchbändern nicht explizit gelesen zu haben. Dennoch: Mit Wagner hatte Augsburg zu Saisonbeginn eine wortgewaltige, polarisierende Persönlichkeit gehört. Seine Sprüche dominieren gern die Schlagzeilen. Die Punkteausbeute passt mit dem „Personenkult“, wie es die Fans nennen, nicht zusammen. Und das schmeckt den Hardcore-Supportern offenbar gar nicht.

Pleiten über Pleiten
Vorige Woche 0:6 gegen Leipzig, unter der Woche das Aus im DFB-Cup gegen Bochum und gestern mit 0:1 gegen Dortmund die nächste Niederlage. Rein sportliche konnte das „Graue Maus“-Image bislang gar nicht abelegt werden.

Lesen Sie auch:
Schwarz-Gelbe Jubeltraube
Deutsche Bundesliga
Dortmund stürzt Augsburg noch tiefer ins Elend!
31.10.2025

Das Goldtor für Dortmund gelang Serhou Guirassy (37. Minute). Marcel Sabitzer kam beim BVB erst in der letzten Viertelstunde zum Einsatz. Durch den vierten Pflichtspielsieg in Serie schoben sich die Dortmunder zumindest vorübergehend auf Tabellenplatz zwei. Augsburg kassierte die siebente Niederlage in den vergangenen neun Partien, Trainer Sandro Wagner ist angezählt.

„Natürlich schade“
Jetzt brodelt‘s. Den Spruchbändern während des Spiels folgte ein gellendes Pfeifkonzert nach Schlusspfiff. Im Sky-Interview nach dem Spiel auf die Fan-Spruchbänder angesprochen, meinte Wagner, dass er seinen Namen nicht gelesen habe. „Ich muss natürlich sagen, dass der Unmut der Zuschauer da ist, wenn die Ergebnisse nicht da sind, das ist ganz normal, Punkt.“ Und weiter: „Es ist natürlich schade. Ich sehe jetzt nicht meinen Namen. Aber grundsätzlich ist es schade, wenn die Zuschauer nicht zufrieden sind.“

Eine gemütliche Woche dürfte Sandor Wagner nicht bevorstehen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
140.349 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
98.794 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
93.402 mal gelesen
Mehr Deutsche Bundesliga
„Große Worte ...“
Augsburg-Fans gehen auf Trainer Sandro Wagner los
Halloween ...
Erkennen Sie den Bayern-Spieler im Kürbis-Outfit?
Krone Plus Logo
Ex-Kollege über Kane
„Seine Bodenständigkeit ist bemerkenswert“
Bundesliga im Ticker
FC Bayern gegen Bayer Leverkusen ab 18.30 Uhr LIVE
Bundesliga-Konferenz
Leipzig, Frankfurt und Co. ab 15.30 Uhr im Einsatz

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf