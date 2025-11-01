Augsburg-Fans gehen auf Trainer Sandro Wagner los

„Große Worte, keine Taten – wie lange wollt ihr noch warten?“ Oder: „Personenkult und Marketingwahn – das sind nicht unsere Werte!“ Oder: „Imagewechsel vollbracht: Von der grauen Maus zur Schießbude der Liga.“ Ja, die Augsburg-Fans gingen hart ins Gericht. Mit dem eigenen Verein. Und mutmaßlich mit dem eigenen Trainer. Auch wenn der, Sandro Wagner, später im Sky-Interview zurecht meinte, seinen Namen in den Spruchbändern nicht explizit gelesen zu haben. Dennoch: Mit Wagner hatte Augsburg zu Saisonbeginn eine wortgewaltige, polarisierende Persönlichkeit gehört. Seine Sprüche dominieren gern die Schlagzeilen. Die Punkteausbeute passt mit dem „Personenkult“, wie es die Fans nennen, nicht zusammen. Und das schmeckt den Hardcore-Supportern offenbar gar nicht.