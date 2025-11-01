Ein Leben für die Toten – mit viel Menschlichkeit

Trotz all der Trauer, mit derer der Zillertaler tagtäglich konfrontiert ist, erlebe er auch schöne Momente. „So war ich beispielsweise bei einer Familie, die sehr um die verstorbene Oma trauerte. Plötzlich ging ein Anruf samt Botschaft ein, dass ein Urenkel gesund geboren sei. Die Emotionen schlugen binnen weniger Sekunden von Leid auf Freud um. Es war wirklich schön, das miterleben zu dürfen“, erinnert sich Dornauer und berichtet sogar von einem privaten Erlebnis: „Vor vier Jahren starb meine Tante, zwei Tage später mein Vater. Beide habe ich nacheinander in das Krematorium gebracht. Zu wissen, dass mein Vater dort nicht alleine war, hat mich beruhigt. Ich konnte mit einem besseren Gefühl wieder nach Hause fahren.“