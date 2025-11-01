Vorteilswelt
Halloween ...

Erkennen Sie den Bayern-Spieler im Kürbis-Outfit?

Deutsche Bundesliga
01.11.2025 07:22
Halloween ging auch an so manch prominentem Fußballer nicht vorüber.
Halloween ging auch an so manch prominentem Fußballer nicht vorüber.(Bild: Instagram.com/joshua.kimmich)

Irgendwie steht‘s ihm gar nicht so schlecht, das recht spezielle Kostüm. Eine knallorange Perücke und ein XXL-Kürbis-Outfit um den Oberkörper gönnte sich dieser namhafte Bayern-Spieler zu Halloween. Aber haben Sie ihn auch gleich auf den ersten Blick erkannt?

„Habt ihr euch auch in Schale geworfen?“, fragt er seine Instagram-Community. Und trifft damit offenbar den Nerv seiner Follower-Schaft – 208.000 Likes in nicht einmal zehn Stunden. Ein Like stammt übrigens von einem gewissen David Alaba. Aber wer ist jetzt der kreative Poster und Kostümkünstler? Richtig, es handelt sich um Joshua Kimmich, inzwischen neunfacher deutscher Meister, dreifacher DFB-Pokalsieger, Champions-League-Sieger, Klub-WM-Sieger.

Party auf dem Rasen
Allzu lange wird die Halloween-Party in der Familie Kimmich, in der sich vier Kinder finden, nicht gedauert haben. Denn heute steigt die Party auf dem grünen Rasen. Das Schlagerspiel steht an. Kimmich empfängt mit den Bayern, hofentlich ganz normal im Fußball-Dress statt im Kürbis-Kostüm, Bayer Leverkusen. Der 15. Sieg im 15. Saison-Pflichtspiel soll her.

Acht der aktuellen Top neun der deutschen Fußball-Bundesliga hat die Truppe von Trainer Vincent Kompany bereits auf der Abschussliste, der Tabellenfünfte soll da keine Ausnahme machen. In Leverkusen ist man nach vier Siegen in Folge aber zumindest zart optimistisch. „Wir fahren nach München, um ein Super-Spiel zu machen“, sagte Coach Kasper Hjulmand.

Bayern-Torjäger Harry Kane
Bundesliga im Ticker
FC Bayern gegen Bayer Leverkusen ab 18.30 Uhr LIVE
01.11.2025

Trotz der für Europa einzigartigen Bayern-Serie zum Saisonstart ist Hjulmand fest davon überzeugt, den Tabellenführer als erstes Team überhaupt in dieser Saison besiegen und ihm auf vier Punkte nahe kommen zu können. „Keine Mannschaft ist unschlagbar. Ich gehe nie in ein Spiel mit dem Gedanken, dass der Gegner nicht zu schlagen ist“, sagte der Däne, der das Team nach der Trennung von Erik ten Hag stabilisiert hat, weiter. „Ich denke, dass man immer gewinnen kann.“

vom Mittwoch verdauen, als man sich gegen Zweitligist Paderborn erst spät mit 4:2 durchsetzte. Die Bayern um Konrad Laimer hingegen feierten ein lockeres 4:1 über den 1. FC Köln.

Kane setzt auf „Siegermentalität“
Wie schwer die Bayern, bei denen Tormann Manuel Neuer nach Liga-Pause und Pokal-Sperre zurückkehrt, zu biegen sind, zeigt allein ein Blick auf die groben Zahlen. Nur vier Gegentreffer kassierten die Münchner in dieser Liga-Saison, gleich elfmal zappelte der Ball im Netz des Leverkusener Tores. Und vorne trifft Harry Kane quasi nach Belieben. Englands Teamkapitän steht nach 14 Pflichtspielen bereits bei 22 Treffern für die Bayern. „Wir sind in einem guten Moment, das Gefühl müssen wir bewahren und die Siegermentalität mitnehmen“, sagte Kane.

