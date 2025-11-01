Erkennen Sie den Bayern-Spieler im Kürbis-Outfit?

Kane setzt auf „Siegermentalität“

Wie schwer die Bayern, bei denen Tormann Manuel Neuer nach Liga-Pause und Pokal-Sperre zurückkehrt, zu biegen sind, zeigt allein ein Blick auf die groben Zahlen. Nur vier Gegentreffer kassierten die Münchner in dieser Liga-Saison, gleich elfmal zappelte der Ball im Netz des Leverkusener Tores. Und vorne trifft Harry Kane quasi nach Belieben. Englands Teamkapitän steht nach 14 Pflichtspielen bereits bei 22 Treffern für die Bayern. „Wir sind in einem guten Moment, das Gefühl müssen wir bewahren und die Siegermentalität mitnehmen“, sagte Kane.