Ungeschick mit Fernsteuerung kostete Mann Leben

Toter auf Ladefläche gefunden

Erst spät wurde die Leiche des Verunglückten entdeckt. Gegen 18 Uhr war einer Anrainerin der Lkw aufgefallen, da das Schwerfahrzeug die Durchfahrt blockierte. Fast zwei Stunden danach stand der Lastwagen immer noch mit laufendem Motor an derselben Stelle. Als dann nach dem Rechten gesehen wurde, fand man den Toten im Minibagger auf der Lkw-Ladefläche.