Aus peinlichem Foto macht sie jetzt große Kohle

Keine Angst mehr vor der Kamera

Das war aber nur Teil eins der Story. Der zweite, für die Hauptdarstellerin wesentlich erfreulichere, folgt jetzt. Und darin geht‘s um Geld. Und um ein Deo. Genau dafür macht Dunne, basierend auf dem Schweiß-Bild, jetzt Werbung. In einem Tiktok-Posting preist sie das Produkt an, das sie – versehen mit reichlich Selbstironie – Social-Media-tauglich bewirbt. „Ja, auch Mädchen schwitzen“, sagt sie darin. Ihre Lösung: das neue Deo. Denn jetzt könne sie endlich wieder jubeln, ohne sich vor der TV-Kamera und der Wiederholung fürchten zu müssen.“