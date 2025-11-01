Vorteilswelt
Livvy Dunne:

Aus peinlichem Foto macht sie jetzt große Kohle

Sport-Mix
01.11.2025 09:03
Livvy Dunne weiß sich zu vermarkten.
Livvy Dunne weiß sich zu vermarkten.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mike Coppola)

Schlau gelöst! Olivia „Livvy“ Dunne, ehemalige Profi-Turnierin und Freundin von Baseballer Paul Skenes, hat den Spieß umgedreht – und aus einem für sie an sich eher peinlichen Foto jetzt richtig Kohle gemacht.

Das kam so: Im September saß Livvy Dunne bei einem Major-League-Baseball-Spiel auf der Tribüne und drückte ihrem „Habschi“ Paul die Daumen. Just, als sie, warum auch immer, beide Arme hob und die Hände über dem Kopf platzierte, hielt die TV-Kamera drauf – und entblößte veritable Schweißflecken unter den Achseln. Gibt‘s also offenbar auch Celebreties. Beruhigend. Für Dunne in der Sekunde naütrlich einigermaßen peinlich.

Keine Angst mehr vor der Kamera
Das war aber nur Teil eins der Story. Der zweite, für die Hauptdarstellerin wesentlich erfreulichere, folgt jetzt. Und darin geht‘s um Geld. Und um ein Deo. Genau dafür macht Dunne, basierend auf dem Schweiß-Bild, jetzt Werbung. In einem Tiktok-Posting preist sie das Produkt an, das sie – versehen mit reichlich Selbstironie – Social-Media-tauglich bewirbt. „Ja, auch Mädchen schwitzen“, sagt sie darin. Ihre Lösung: das neue Deo. Denn jetzt könne sie endlich wieder jubeln, ohne sich vor der TV-Kamera und der Wiederholung fürchten zu müssen.“

Marketingtechnisch geht‘s wohl kaum besser.

