Aus peinlichem Foto macht sie jetzt große Kohle

Schlau gelöst! Olivia „Livvy“ Dunne, ehemalige Profi-Turnierin und Freundin von Baseballer Paul Skenes, hat den Spieß umgedreht – und aus einem für sie an sich eher peinlichen Foto jetzt richtig Kohle gemacht.
Das kam so: Im September saß Livvy Dunne bei einem Major-League-Baseball-Spiel auf der Tribüne und drückte ihrem „Habschi“ Paul die Daumen. Just, als sie, warum auch immer, beide Arme hob und die Hände über dem Kopf platzierte, hielt die TV-Kamera drauf – und entblößte veritable Schweißflecken unter den Achseln. Gibt‘s also offenbar auch Celebreties. Beruhigend. Für Dunne in der Sekunde naütrlich einigermaßen peinlich.
Keine Angst mehr vor der Kamera
Das war aber nur Teil eins der Story. Der zweite, für die Hauptdarstellerin wesentlich erfreulichere, folgt jetzt. Und darin geht‘s um Geld. Und um ein Deo. Genau dafür macht Dunne, basierend auf dem Schweiß-Bild, jetzt Werbung. In einem Tiktok-Posting preist sie das Produkt an, das sie – versehen mit reichlich Selbstironie – Social-Media-tauglich bewirbt. „Ja, auch Mädchen schwitzen“, sagt sie darin. Ihre Lösung: das neue Deo. Denn jetzt könne sie endlich wieder jubeln, ohne sich vor der TV-Kamera und der Wiederholung fürchten zu müssen.“
Marketingtechnisch geht‘s wohl kaum besser.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.