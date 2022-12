Harry soll Queen vor Tod um Geld gebeten haben

Die Ankündigung, dass am 8. Dezember die ersten drei Folgen der Netflix-Dokumentation „Harry & Meghan“ online gehen, sorgt in Großbritannien für sehr viel Wirbel. Bereits die Mini-Ausschnitte im ersten Trailer deuten an, dass es eine Abrechnung mit der Royal Family sein dürfte. Auf jeden Fall finanziert die Doku aber einen Teil des Lebens des Herzogspaares von Sussex, denn dieses dürfte doch kostspieliger sein, als bisher angenommen wurde - und die Ressourcen dürften doch nicht ganz ausreichen.