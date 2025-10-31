„Finale Demütigung“ für Andrew im Epstein-Skandal

„Andrew könnte aus der Thronfolge entfernt werden, aber dafür braucht es ein Gesetz des Parlaments“, sagte Verfassungsexperte Prescott. Erforderlich wäre gemäß dem Statut von Westminster von 1931 auch die Zustimmung aller weiteren 14 Länder, deren Oberhaupt der König sei. „Da Andrew an achter Stelle der Thronfolge steht, ist dies wahrscheinlich kein Thema“, sagte Prescott. Die Liste der Thronfolge sei lang, und man finde dort viele Menschen, die ebenso keinen Titel oder eine Adelsanrede hätten.