Vertrauter veröffentlicht Todesursache der Queen

Zwei Tage vor ihrem Ableben gelobte die Monarchin die damalige Premierministerin Liz Truss an. Auf den Fotos sah man bereits eine dünne Königin, die Hände mit blauen Flecken übersät. Queen-Vertrauter und Autor Brandreth behauptet jetzt in seinem Buch „The Queen“: „Ich habe gehört, dass die Queen eine Form von Myelom - Knochenmarkkrebs - hatte, was ihre Müdigkeit und ihren Gewichtsverlust und diese Mobilitätsprobleme erklären würde, von denen uns in den letzten Jahren ihres Lebens oft erzählt wurde.“