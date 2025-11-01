Ukraine wirft Russland „Nuklearterrorismus“ vor

Ukraine griff Moskau mit Drohnen an

Die russische Luftabwehr hat unterdessen nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters in der Nacht auf Samstag drei ukrainische Drohnen mit Kurs auf Russlands Hauptstadt abgeschossen. Wie Sergej Sobjanin auf Telegram weiter schrieb, untersuchen nun Spezialisten die Trümmer der Drohnen an den Absturzstellen. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor gemeldet, dass innerhalb von drei Stunden 38 ukrainische Drohnen über zwei Regionen im Süden Russlands sowie über der 2014 von der Ukraine annektierten Krim abgefangen und zerstört worden seien.