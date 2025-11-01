Vorteilswelt
Und Tom wird zu Stein

Nicht hinschauen! Klum schockt als Grusel-Medusa

Society International
01.11.2025 07:15
Heidi Klum verwandelte sich in diesem Jahr in eine schaurige Medusa.
Heidi Klum verwandelte sich in diesem Jahr in eine schaurige Medusa.(Bild: AP/CJ Rivera)

Heidi Klum (52) hat ihr Versprechen gehalten: Sehr hässlich sollte ihr Kostüm in diesem Jahr sein, kündigte die „Queen of Halloween“ an. In der Nacht auf Samstag präsentierte sich das deutsche Model bei ihrer legendären Party in New York dann als mythisches, monströses – und tatsächlich hässliches – Schlangenwesen Medusa. 

Ihr Ganzkörperkostüm war ein Kunstwerk: grün geschuppter Körper, Krokodilschwanz, Krallen, riesige Ohren, Schlangen als Haare. Dazu grüne Augen, viel Zahnfleisch und fiese, spitze Reißzähne.

Heidi lässt Tom zu Stein werden
Begleitet wurde sie von ihrem Mann Tom Kaulitz – der als griechischer Held Perseus erschien, der in der Sage Medusa enthauptet. Auf der Party erschien er in grau – wie versteinert. Denn der griechischen Mythologie zufolge konnte Medusa mit ihrem Blick genau das tun. Allerdings nicht bei Perseus.

Grüne Schuppen, eine lange Zunge, wilde Schlangen am Haupt: Heidi Klum hat sich in diesem Jahr ...
Grüne Schuppen, eine lange Zunge, wilde Schlangen am Haupt: Heidi Klum hat sich in diesem Jahr in eine furchterregende Medusa verwandelt.(Bild: AP/CJ Rivera)
Bei Heidis Anblick wurde sogar Tom Kaulitz zu Stein!
Bei Heidis Anblick wurde sogar Tom Kaulitz zu Stein!(Bild: AP/CJ Rivera)

Die vierfache Mutter Klum richtet seit dem Jahr 2000 zu Halloween eine große Party aus. Nur 2020 und 2021 war ihr mittlerweile traditionelles und legendäres Gruselfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Das finale Outfit hält sie bis zur Party am 31. Oktober gewöhnlich geheim, doch sie verriet dieses Jahr immerhin schon mal im Voraus, dass es etwas „sehr Hässliches“ sein sollte.

Klum hat ihr Versprechen eingelöst und war in diesem Jahr „sehr hässlich".
Klum hat ihr Versprechen eingelöst und war in diesem Jahr „sehr hässlich“.(Bild: AP/CJ Rivera)
Da gruselte sich sogar Tochter Leni Klum, die als gestreifte Kinderbuch-Figur kam, ein bisschen.
Da gruselte sich sogar Tochter Leni Klum, die als gestreifte Kinderbuch-Figur kam, ein bisschen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Noam Galai)

Monatelange Arbeit, stundenlanges Styling
Sie bemühe sich jedes Mal darum, etwas anderes zu machen, sagte sie vor wenigen Tagen. Ihr Kostüm im Jahr zuvor gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz als außerirdische E.T.-Figuren sei „sehr niedlich“ gewesen, sagte Klum. 2023 war sie als überlebensgroßer Pfau im leuchtend blauen Outfit ins Rampenlicht getreten, umgeben von zehn Akrobaten als grün glänzende Pfauenfedern.

Auf Instagram ließ Heidi Klum ihre Fans wie jedes Jahr an ihrer gruseligen Verwandlung teilhaben:

Die Deutsche, die in den USA lebt, hatte zuvor bereits auf Instagram Fotos und Videos von ihrer Verwandlung veröffentlicht und verlinkte den Maskenbildner Mike Marino. Der hatte das Model schon häufiger bis zur Unkenntlichkeit verändert.

schaurig-schön
Süßes oder Saures – warten auf „Heidiween“
27.10.2025

Für ihre Transformation verbringt sie immer wieder viele Stunden in der Maske und arbeitet lange mit Maskenbauern an den Ganzkörperkostümen. In Deutschland hat Klum seit 2006 mit ihrer Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) auf ProSieben Erfolg.

