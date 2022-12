Nicht alles ist selig auf Wiens Christkindlmärkten

In keiner anderen europäischen Stadt gibt es mehr Christkindl- und Weihnachtsmärkte als bei uns in Wien. Heuer feiert die Stadt außerdem das 300-Jahre-Jubiläum. Zum runden Geburtstag gibt es 17 über das gesamte Stadtgebiet verteilte Märkte mit insgesamt 905 Ständen, darunter 161 Gastro-Stände. Und nach den vergangenen Jahren auch erstmals wieder ganz ohne Corona-Regeln. Doch ganz so selig ist es nicht einmal im Advent auf den Christkindlmärkten.