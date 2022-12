2:0 nach Drittel eins! VSV legt im Derby voll los

Nachdem der KAC erst noch mitspielen konnte, setzte sich der VSV im Laufe des ersten Drittels immer öfter im Angriffsdrittel fest. Und kam so auch zur 1:0-Führung. Nach einer längeren Druckphase spielten Hughes und Mattinen Sturm-Ass Chris Collins perfekt frei - und der traf herrlich ins kurze Kreuzeck (9.). Kurz nach einem Powerplay legte Villachs Ex-KAC-Crack Marco Richter in Minute das 2:0 drauf: Er zog ab und vom Schuh von KAC-Verteidiger Strong ging der Puck unhaltbar rein. Damit ging‘s auch erstmals in die Kabine.