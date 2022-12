Bürgermeister als „Schankbursch“ in Kult-Pub

Gerhard Hutter wird immer mehr zum Hans Dampf in allen Bad Sauerbrunner Gassen – der Bürgermeister, im Landtag als SPÖ-Bereichssprecher für Wirtschaft und Tourismus zuständig, ist ab sofort doppelter Geschäftsführer. Seit vielen Jahren leitet der Installateurmeister den Betrieb Hutter & Stifter, nun ist der 57-Jährige wieder in die Gastronomie eingestiegen. Das finanzielle Risiko dürfte kalkulierbar sein, denn das Haus am Hauptplatz 3, das das Cafe Pub H3 beherbergt, ist, gehört Hutter.