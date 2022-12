Goldi bekommt einen Platz im Herzen von Waldzell

Mama Goldberger: „So schön!“

„So schön“, lächelte Goldbergers Mutter Hertha ergriffen. Die gestern ihren 80er hatte. „Gefeiert wird aber erst am Sonntag“, sagte sie. Weil gestern eben ihr Filius im Rahmen der von Goldi-Intimus Willi Litzlbauer und Bürgermeister Johannes Aigner organisierten Überraschung im Mittelpunkt stand. Und das nicht nur am „Andreas-Goldberger-Platz“ unter tanzenden Schneeflocken, sondern auch unter einem Feuerwerk und den Klängen des Olympia-Marsches. Was nichts an der Bodenständigkeit der Feier änderte: So gab’s zuvor beim Waldzeller „Kirchenwirt“ die Lieblingskost des einstigen Weltstars: Innviertler Bratknödel mit Sauerkraut!