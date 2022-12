Polizei nimmt jede Nacht mehrere Schlepper fest

Auf Nachfrage konnte er aber weder den Namen der Frau noch ihren Wohnort nennen. Er redete sich darauf aus, per Navi unterwegs gewesen zu sein. Eine faule Ausrede allein schon deshalb, weil der Grenzübergang in Neckenmarkt für Autos gar nicht zugelassen ist. Zudem waren Hotspots der illegalen Migration wie Nikitsch und Lutzmannsburg in den Handy-Apps des Syrers speziell markiert. Kurz darauf saß er in der Arrestzelle der Polizei in Oberpullendorf.