Handy-Chats mit Boss überführten Schlepper

Wie ein Tagespendler aus Ungarn wollte gestern kurz vor 5.30 Uhr in der Früh ein Schlepper den Grenzübergang in Deutschkreutz passieren. In seinem Minivan hatte der Georgier (40) sieben Mitfahrer, allesamt Männer aus Syrien, die keine offiziellen Dokumente bei sich hatten, die einen rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich belegen könnten.