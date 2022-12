Zwischen Krampus, Budlmuada und Sauborstenlisl

Gruselige Gestalten wie den Krampus oder den „Bluatigen Daumawaschl“ kannte früher im südburgenländischen Wolfau jedes Kind. Der 31-jährige Niklas Koller trägt dazu bei, dass die Figuren nicht in Vergessenheit geraten, indem er schaurige Masken schnitzt. Seine Meisterwerke sind so beeindruckend, dass er Kunden in aller Welt hat.