Mit doppeltem Boden: Zweite Generation des VW ID.3

Gebaut wird der in Österreich erst seit Ende 2020 ausgelieferte Stromer künftig nicht nur in Zwickau und Dresden, sondern auch im Stammwerk Wolfsburg. Trotzdem bleibt es bei längeren Lieferzeiten: Wer jetzt bestellt, erhält das Auto im vierten Quartal 2023. Zudem müssen Kunden tiefer in die Tasche greifen. Statt wie bisher bei unter 40.000 Euro startet der ID.3 nun bei 44.390 Euro. Dafür rollt er mit verbesserter Basisausstattung zum Kunden, nämlich serienmäßig auf Leichtmetallrädern und ausgestattet mit dem bisher aufpreispflichtigen 12-Zoll-Touchscreen, der Mittelkonsole mit zwei Becherhaltern sowie dem doppelten Ladeboden.