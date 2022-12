Info-& Charity Brunch am 10. Dezember in Pinkafeld

„dein‘s-Cafe“ als Veranstaltungsort

Direkt im „dein’s-Cafe“ in Pinkafeld wird es am 10. Dezember zwischen 09 und 13 Uhr dafür extra einen Bereich geben, wo Dr. Irmgard Luisser, Ärztin für Interne Chirurgie und Andrea Konrath von der burgenländischen Krebshilfe für Menschen die Hilfe benötigen, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ein Teil der Einnahmen beim Brunch und dem Glühweinstand, wird an die burgenländische Krebshilfe gespendet.