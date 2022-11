Deutscher wollte nur ukrainischer Familie helfen

Zahlreiche Russen haben seit der Mobilmachung ihre Heimat verlassen, um nicht in den Krieg ziehen zu müssen. Auf ihrer Flucht versuchen auch einige, illegal in EU-Länder einzureisen. Wie erst jetzt bekannt wurde, war am vergangenen Freitag ein Russe samt seiner Familie der Polizei auf dem Wurzenpass ins Netz gegangen. Der 34-jährige Mann, seine Frau (28) und deren Kinder im Alter von fünf und acht Jahren waren im Auto eines Deutschen (28) gesessen, der den Wagen zuvor in München angemietet hatte. Die Russen konnten sich zwar mit Reisepässen ausweisen, hatten aber kein gültiges Visum.