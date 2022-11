Kranker Lenker (71) starb nach Unfall im Spital

Ein 71-jähriger Lenker aus dem Bezirk Linz-Land war mit seinem Auto am Freitag gegen 10 Uhr auf der Dallingerstraße in Linz in Fahrrichtung Traun unterwegs. Gegen 19.36 Uhr kam der 71-Jährige vermutlich aufgrund eines körperlichen Gebrechens nach links ab und kollidierte mit einem LKW, den ein 25-Jähriger aus Slowenien lenkte. Der Lenker des PKW verstarb am Dienstagabend in einem Linzer Krankenhaus.