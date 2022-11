Internationales Korruptions-Gericht gefordert

UNO-Konvention gegen Korruption

181 Länder haben die UNO-Konvention gegen Korruption unterschrieben. Dennoch „erfreuen sich Kleptokraten Straffreiheit, weil sie die Justiz in den Ländern kontrollieren“, sagte Wolf. Das Anti-Korruptions-Gericht wäre dem Richter zufolge auch Anlaufpunkt für Informanten, die sich in ihren Ländern nicht an Ermittler wenden könnten.